SNA plantea avanzar en una regularización acotada de inmigrantes ante la falta de mano de obra en el sector agrícola

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, se refirió a la situación de la migración en el sector agrícola y afirmó que actualmente el país no cuenta con la fuerza laboral necesaria para cubrir las demandas de esta actividad económica.

En ese contexto, detalló que el sector genera cerca de un millón de empleos, tanto de forma directa como indirecta, para responder a exportaciones que alcanzan los US$13.500 millones anuales.

Ante este panorama, enfatizó en Radio Pauta: “No tenemos la fuerza laboral agrícola nacional para realizar todas esas labores que demanda la agricultura. Y por eso los países, no solamente Chile, porque este es un fenómeno global, necesitan a los inmigrantes. Y este tema de los inmigrantes es un tema global”.

En esa línea, Walker comentó que han sostenido conversaciones con el Servicio Jesuita a Migrantes. Aunque no existe un número exacto, estimó que en Chile habría cerca de 800 mil personas en condición irregular, ya sea porque entraron sin documentos, permanecieron tras vencer sus visas o trabajan con permisos vencidos.

Por lo mismo, sugirió avanzar en un proceso de regularización acotado, con criterios estrictos como la vinculación familiar o laboral y la ausencia de antecedentes penales.

“La única medida realista que tenemos es iniciar un proceso de regularización de gente que le aporta al país. Estamos hablando incluso de muchos profesionales”, subrayó. Y concluyó: “Siendo bien francos y bien honestos, tenemos que decir que es imposible expulsar a todos los inmigrantes irregulares que están en Chile. Ni un país lo ha hecho”.