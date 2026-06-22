Vacaciones de invierno: Gobierno lanzó campaña “Viajero responsable” y llamó a respetar culturas locales

El Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó este domingo la campaña “Viajero Responsable”, de cara al inicio de las vacaciones de invierno.

La iniciativa contiene una serie de recomendaciones para las personas que viajarán fuera de Chile durante estas dos semanas de descanso.

El canciller Francisco Pérez Mackenna dijo: “Queremos hacer un llamado muy simple, pero muy importante: prepárense para viajar informados y planeen adecuadamente sus viajes”.

Así, entre los consejos para el turismo durante estas semanas están:

Contratar un seguro de viaje.

Revisar la vigencia del pasaporte y/o de la cédula de identidad.

Verificar los requisitos de ingreso a los países de destino.

Viajar con los recursos suficientes para imprevistos o emergencias.

Identificar el consulado chileno más cercano al lugar que se visitará en www.consulado.gob.cl/redes/chile-en-el-mundo.

En cuanto a viajes al extranjero, Pérez Mackenna recalcó que “cada chileno que sale del país se convierte en un embajador más y su misión es dejar muy bien representado a Chile, cumpliendo con las normativas de los países que visiten y respetando sus leyes, que muchas veces difieren de las nuestras”.

Asimismo, la Cancillería llamó a las personas a respetar los lugares que se visitarán: “Cada país tiene costumbres y legislaciones distintas. No cometas conductas discriminatorias, racistas, xenófobas u otras que puedan ser castigadas en el país de destino”.

También recomendó preocuparse del equipaje, nunca aceptar llevar paquetes de desconocidos, informarse sobre productos o sustancias prohibidas en el destino y acudir al consulado más cercano en caso de perder documentación.

El Ministerio también recordó que “los consulados son de gran ayuda para los chilenos que se encuentran en el exterior, pero recuerda que estos tienen facultades limitadas: pueden entregar documentos provisorios que permitan el regreso a Chile, contactar a familiares de un connacional afectado o ubicar a chilenos en situación de vulnerabilidad en el extranjero”.

Y que “los consulados no pueden asumir gastos de hospitalización, multas, repatriación de viajeros y abogados, entre otros. Tampoco pueden involucrarse en asuntos de otros Estados, intervenir ante la decisión del país de denegar un ingreso o realizar gestiones en representación de un connacional ante bancos, hoteles u otras entidades”.