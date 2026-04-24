“Uno siempre parafrasea grandes líderes, buenas frases”: Kast responde a emplazamiento de Lagos Weber tras citar a su padre

El presidente José Antonio Kast defendió el uso de una frase atribuida al exmandatario Ricardo Lagos, en medio de la controversia que se generó durante el debate por el proyecto de ley Miscelánea impulsado por el Ejecutivo.

“Uno siempre parafrasea grandes líderes, buenas frases”, sostuvo el jefe de Estado al ser consultado por los cuestionamientos, restando importancia a la polémica.

Además, agregó que “deberían sentirse todos muy contentos de que podamos hablar de expresidentes que hicieron un buen trabajo”.

La discusión se originó luego de que Kast, en una actividad ligada a la agenda económica del gobierno, utilizara la frase “la tarea número uno es crecer, todo lo demás es música” para reforzar el enfoque de su administración en materia de crecimiento.

Las declaraciones fueron criticadas por el senador Ricardo Lagos Weber, quien marcó distancia entre el contexto original de la cita y las actuales políticas del Gobierno.

En conversación con Radio Infinita, el parlamentario afirmó que “para parafrasear a Lagos le faltan centenares de kilómetros al Presidente Kast”.

El cruce se da en medio del debate político por las medidas económicas del Ejecutivo, en particular por la discusión del Plan de Reconstrucción.