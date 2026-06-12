Sernac emite alerta por más de 32 mil estufas tras reportarse 3 accidentes, uno de ellos con incendio: Revisa los modelos afectados

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) levantó este viernes una alerta de seguridad por un posible riesgo en cuatro modelos de estufas, del que se han reportado tres incidentes hasta el momento.

A través de un comunicado público, el organismo fiscalizador señaló que fue la empresa Electrolux de Chile S.A. la que dio aviso del “defecto presente en diversos modelos de estufas”.

Hasta el momento, detallaron que de los “3 incidentes ocurridos en Chile, en donde se ha desprendido el vástago del regulador, uno fue con resultado de incendio“.

La alerta abarca en total “32.974 unidades que fueron distribuidas en el país entre abril y junio de 2026, y que presentan una posible falla en el regulador de presión de gas”.

De estas unidades, hay 9.289 en manos de consumidores, de acuerdo a lo reportado por la empresa.

Posible riesgo de incendio

El Sernac señaló que el posible defecto está en el regulador de gas: “Se constató que, en casos puntuales, dicho pin podría presentar una desalineación respecto de su posición original de diseño, lo que impediría que cumpla su función de anclaje y resistencia mecánica. Esta condición debilitaría el mecanismo de cierre del regulador, reduciendo su capacidad para soportar la presión del gas en condiciones normales de uso”.

Asimismo, se explicó que “el principal riesgo asociado se podría dar al accionar manualmente el mando del regulador, donde eventualmente se podría provocar el desprendimiento repentino de su vástago, que en caso de estar la estufa conectada al gas y prendida, podría generar una liberación de gas que, en contacto con una fuente de ignición activa en el propio producto (llama piloto), puede generar un riesgo de deflagración o incendio“.

Agregaron que “conforme a lo reportado por la empresa, a la fecha se han registrado 3 incidentes ocurridos en Chile, en donde se ha desprendido el vástago del regulador, uno con resultado de incendio, otro con resultado de fuego y uno de desprendimiento de vástago sin resultado de incendio/fuego“.

¿Cuáles son las estufas con la alerta?

El Sernac detalló que son cuatro los modelos afectados que pertenecen a la marca Mademsa.

Revisa el listado con los modelos afectados:

ESTUFA 15KG GLP BRONZE HG15G: SERIE 9000815222

ESTUFA 15KG GLP ONIX HG15B: SERIE 9000815213

ESTUFA 15KG HIBRIDA GLP HH15B: SERIE 9000815234

ESTUFA 5KG GLP HG05B: SERIE 900081524

En caso de tener alguno de los productos de la alerta, el Sernac ordenó discontinuar su uso de forma inmediata, contactar con Mademsa para proceder a la devolución de la estufa y gestionar el reembolso del dinero.

Respecto a la devolución del producto, el servicio técnico de la empresa acudirá directamente al domicilio de cada consumidor afectado para retirar la estufa.

No obstante, desde la entidad advierten que se podría presentar una alta contingencia, por lo que Mademsa también dispondrá de lugares físicos para realizar la devolución y evitar demoras en el proceso.