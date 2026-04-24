“Para parafrasear a Lagos le faltan centenares de kilómetros”: Lagos Weber tras cita del presidente Kast a su padre

El parlamentario cuestionó que Kast quitara el respaldo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. "Yo dificulto que Lagos le hubiera retirado el apoyo a un connacional dos veces presidenta de la República a un cargo como el de Naciones Unidas", dijo.

“La tarea número uno es generar empleo; el resto es música”.

Con esas palabras, el presidente José Antonio Kast ingresó el proyecto de reconstrucción nacional, el cual busca, entre otros aspectos, reactivar la inversión e impulsar el empleo.

Al final de su discurso, el mandatario afirmó, citando al expresidente Ricardo Lagos: “Hace años dijo que la tarea número uno es crecer, todo lo demás es música. Hoy me gustaría complementarla y decir: la tarea número uno es generar empleo; el resto es música”.

Bajo ese contexto, el senador Ricardo Lagos Weber —hijo del expresidente Lagos— rechazó la cita.

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“Quiero decir con todo respeto que, para parafrasear a Lagos, le faltan centenares de kilómetros al presidente Kast porque Lagos jamás hubiera hecho dos cosas”, dijo en entrevista con Radio Infinita.

En esa línea, recordó que su padre “creó la regla del balance estructural y este proyecto de ley (reconstrucción) claramente no ayuda a encontrar esa convergencia”.

Además, remarcó que el exjefe de Estado hubiera respaldado la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

“Si van a parafrasear a Lagos, yo dificulto que Lagos le hubiera retirado el apoyo a un connacional dos veces presidenta de la República a un cargo como el de Naciones Unidas”, sostuvo.