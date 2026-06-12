Exportaciones a India crecen 118% y alcanzan los US$ 2.335 millones entre enero y mayo

India se consolidó como uno de los mercados más dinámicos para las exportaciones chilenas durante el período enero-mayo de 2026, según el último Informe Mensual de Comercio Exterior de la SUBREI.

Los envíos hacia el país asiático crecieron 118% en comparación con el mismo período de 2025, más que duplicándose al pasar de US$ 1.072 millones a US$ 2.335 millones.

Este resultado fue impulsado principalmente por mayores exportaciones de cobre, oro, yodo, manzanas frescas, nueces, semillas e hidróxido de litio.

India se posiciona como el quinto destino de las exportaciones chilenas

Con este desempeño, India se ubicó como el quinto principal destino de las exportaciones chilenas de bienes, con un 5,2% del total, detrás de China (34%), Estados Unidos (17%), Japón (8%) y Corea del Sur (5,4%).

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, destacó el avance de este mercado: “El crecimiento en India es una muy buena noticia, ya que este es un mercado en el que hemos puesto foco y que queremos seguir impulsando fuertemente con un acuerdo comercial que está en etapas finales de negociación”.

“Su población de más de 1.400 millones de personas y su dinamismo y crecimiento sostenido lo proyectan como la tercera economía del mundo para 2030, por lo que es muy positivo que nuestro sector exportador lo esté priorizando más”, afirmó.

Exportaciones totales alcanzan cifra récord de US$ 49.565 millones

Las exportaciones de bienes totalizaron US$ 49.565 millones entre enero y mayo (+12,1%), la mayor cifra para el período desde que existe registro, impulsadas por el sector minero, que aportó US$ 29.942 millones (+19,3%) y representó el 60,4% del total exportado.