Universidad de Chile otorga Medalla Rectoral a la embajadora de Marruecos en Chile, Kenza El Ghali

La rectora Rosa Devés entregó la distinción a la diplomática, que este año cumple una década en su cargo: “Su trayectoria académica y diplomática ha abierto caminos para las mujeres, demostrando que el liderazgo femenino fortalece a las instituciones y amplía las posibilidades de entendimiento entre culturas”, destacó en la ceremonia.

Cuando se cumplen diez años desde su llegada a Chile como Embajadora del Reino de Marruecos, Kenza El Ghali recibió una Medalla Rectoral de la Universidad de Chile por su destacada trayectoria y por ser “una personalidad de importante relieve” para nuestro país. La distinción fue entregada por la Rectora de la U. de Chile, Rosa Devés, en una ceremonia que tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile.

Al acto asistieron el senador Francisco Chahuán; la prorrectora Alejandra Mizala; el ex Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle; embajadores y embajadoras; representantes del Cuerpo Diplomático y de organismos internacionales; las ministras de Salud, Ximena Aguilera, de Obras Públicas, Jessica López, y de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; así como el ministro del Deporte, Jaime Pizarro. También asistió el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, además de subsecretarias y subsecretarios, alcaldes y otras autoridades, como los vicerrectores Claudio Pastenes y Josiane Bonnefoy.

“A través de su vida académica, diplomática y cultural, ha encarnado un compromiso sostenido con la paz, el diálogo entre los pueblos y la dignidad humana”, destacó la Rectora Devés, resaltando además que la Embajadora ha hecho “de la igualdad de género no solo una convicción personal, sino un propósito concreto de su quehacer académico y profesional”. “Su trayectoria académica y diplomática ha abierto caminos para las mujeres, demostrando que el liderazgo femenino fortalece a las instituciones y amplía las posibilidades de entendimiento entre culturas. Este compromiso dialoga profundamente con el que ha asumido nuestra Universidad para avanzar hacia una comunidad más justa e inclusiva”, agregó.

La Rectora Devés destacó que la ceremonia pone en relieve “el vínculo singular y profundo de la Embajadora con Gabriela Mistral, figura mayor de nuestra cultura y referente universal del pensamiento poético, educativo y ético, estrechamente ligada a la historia de la U. de Chile”. Y es que luego de llegar a Chile, la diplomática comenzó a traducir al árabe libros de poemas chilenos, como “Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada” de Pablo Neruda y “Desolación” de Gabriela Mistral. En 2024, la Embajadora participó en la convocatoria al III recital poético “Gabriela Mistral en las lenguas del mundo”, que tuvo lugar en el Salón de Honor de la Casa Central, donde embajadores de todo el mundo leyeron a la Premio Nobel en sus idiomas.

“Dicen que la diplomacia es el arte de la convivencia, también es el arte del amor, del acercamiento, del entendimiento, de vernos la cara y los ojos, porque al acercarnos, al hablar con cariño, podemos transformar las barreras y las fronteras en un lugar de desarrollo”, afirmó por su parte la Embajadora, quien recordó que llegó a Chile “con amor, con ambición y con curiosidad”. “A este país lo leí a través de su cultura, de su literatura, porque es el único país en América Latina que tiene dos Premios Nobel, así que vine para ver este amor. Hay algún secreto en esta tierra”, dijo.

Kenza El Ghali nació en 1963 en el Reino de Marruecos. Es lingüista, escritora, traductora, profesora, antropóloga y exparlamentaria. Fue nombrada Embajadora del Reino de Marruecos en la República de Chile por Su Majestad el Rey Mohammed VI, convirtiéndose en 2016 en la primera mujer marroquí en ejercer dicha representación diplomática en el país. Hoy es la embajadora con mayor antigüedad en Chile, lo que le ha valido el estatus de decana del Cuerpo Diplomático.

“La señora Kenza El Ghali es plenamente merecedora de esta distinción, ya que en su extensa trayectoria de casi diez años de servicio diplomático en nuestro país, como representante del Reino de Marruecos en Chile, ha desarrollado una encomiable labor para estrechar los lazos entre ambos pueblos, razón por la cual su gobierno ha resuelto extender el periodo de su mandato, transformándose en la representante de un país extranjero de más extensa duración en su cometido diplomático”, destacó por su parte el senador Chahuán, encargado de presentar a la galardonada.

En el marco de su misión diplomática en Chile, la Embajadora El Ghali ha desempeñado un rol activo en el fortalecimiento de la cooperación académica y cultural entre el Reino de Marruecos y la República de Chile. En 2023 inauguró la Cátedra del Reino de Marruecos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, coordinada por la académica Paz Milet, iniciativa que corona siete años de trabajo conjunto entre la Embajada de Marruecos y esta Casa de Estudios.

Además de la Medalla Rectoral de la U. de Chile, distinción que se otorga a visitantes ilustres y personalidades importantes, Kenza El Ghali recibió en 2007 el premio Mujer marroquí del año en Ciencias, Investigación y Desarrollo, en 2006 el Premio Bladi Bladna por relato corto sobre la historia de la mujer en la migración, y en 2025 la Municipalidad de Coquimbo le entregó las llaves de la ciudad y la nombró Hija Ilustre de la ciudad.