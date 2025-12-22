¿Una pista menos en el Aeropuerto de Santiago? Millonaria remodelación forzaría a operar durante 4 meses con solo una pista habilitada

A raíz de una inversión de US$ 12 millones, la terminal aérea deberá alternar el uso de las pistas durante algunas semanas en 2026.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizará una millonaria inversión en el Aeropuerto de Santiago durante este próximo 2026, la que dejaría solo una pista habilitada durante 4 meses.

Según lo informado por Diario Financiero, el diseño fue realizado por la Dirección de Aeropuertos (DAP), que invertirá aproximadamente unos US$ 12 millones en las mejoras.

Estas obras tienen como finalidad mejorar “diversos deterioros constatados en los pavimentos aeroportuarios” junto con “preservar su calidad y contribuir a la seguridad de las operaciones aeronáuticas“.

¿Qué efecto tendrá la ejecución del gasto? La DAP detalló que esto provocaría el cierre alternado de la pista oriente y la pista poniente entre entre los meses de abril y agosto de 2026.

En conversación con el citado medio, el analista de tráfico aéreo, Ricardo Delpiano, señaló que en el funcionamiento bajo este esquema “los vuelos que aterrizan tienen prioridad, lo que puede retrasar los despegues y generar cuellos de botella“.

El propio Delpiano apunta a que esto podría provocar pérdidas indirectas para las aerolíneas, a raíz de un mayor consumo de combustible, menor utilización de flota, pérdida de conexiones y afectación de itinerarios.