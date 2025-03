“Un grupo encapuchado me persiguió”: Carolina Tohá relata cómo vivió la agresión en su contra

La exministra del Interior y precandidata presidencial fue perseguida y agredida por un grupo encapuchado, en un hecho que calificó como un reflejo de la normalización de la violencia en la sociedad.

En su primera entrevista tras el incidente, Carolina Tohá, exministra del Interior y precandidata presidencial, relató la agresión que sufrió el viernes por la noche en el centro de Santiago. “Un grupo encapuchado me persiguió, me empujó, me tiró agua y me gritó insultos”, detalló Tohá, quien caminaba por el sector de Irene Morales para reunirse con sus hijos.

“No sé quiénes eran ni qué pretendían, pero más allá de los detalles, esto confirma lo nefasta que es la violencia en política”, afirmó. La exautoridad criticó la condescendencia histórica de algunos sectores políticos con la violencia, señalando que “si uno está contra la violencia, debe estarlo siempre, sin matices ni ambigüedades”.

Tohá comparó este episodio con otros actos de violencia en la sociedad chilena, como la delincuencia y los conflictos en colegios. “La violencia es una forma de expresar descontento que, cuando se legitima, se contagia. Hoy vemos que, por robar un celular, algunos están dispuestos a disparar”, lamentó.

Un llamado a la coherencia y la firmeza

La precandidata enfatizó la importancia de mantener una postura clara y coherente contra la violencia, independientemente del contexto o el agredido. “Esto no es solo un problema político, sino cultural. Debemos ser tan firmes con la violencia como lo somos con los derechos humanos”, sostuvo, en la entrevista transmitida por CHV.

Tohá también recordó su experiencia como dirigente en dictadura, destacando que “nunca se me ocurrió agredir a alguien, fuera quien fuera”. Finalmente, hizo un llamado a fortalecer una cultura antiviolencia, advirtiendo que “si no somos nítidos, perdemos la fuerza de ese principio”.

El incidente ocurre en un contexto donde Tohá busca consolidar su candidatura presidencial, marcando su postura como una voz firme contra la violencia en todas sus formas.