Este 18 de septiembre se cumplió un año del evento traumático que llevó a la muerte a Antonia Barra. “Jamás, jamás pensé en mi vida que que alguno de mis hijos, o menos de mis nietos, podría hacer algo así”, afirmó su abuela Raquel Veloso.

Francesca Durán, una de sus amigas de universidad, fue la última persona en estar con ella en vida, ya que la joven prefirió quedarse en Temuco en vez de ir a la casa de campo con su familia.

Su mamá Marcela Parra reconoció que “yo le dije que se quedara, pero que llamara a alguna de sus amigas. Incluso le dije que llamara justamente a la Fran”.

“Yo me quedé a alojar en su casa, así que estuvimos todo el día sábado juntas, conversamos. Fuimos a comprar algo para cocinar, cocinamos tallarines con crema y atún. Ahí me dijo que estaba un poco bajoneada porque le habían llegado algunos mensajes de su ex, que eran un poco fuertes, la verdad”, contó Francesca.

“Yo le pregunté que por qué él le mandaba esos mensajes y ella me dijo que supuestamente era por una foto que la Anto había subido conmigo y con otro amigo, que él se había puesto celoso. Yo le dije que no lo pescara, porque ella ya había terminado con él”, agregó.

“De ahí me pidió que me quedara, pero como yo me había quedado el día anterior mi mamá me dijo que no, que le dijera a la Anto que se fuera ella a nuestra casa ese día para que no se quede solita, y no quiso”, relató.

Aquella misma noche el secreto que Antonia escondía incluso a sus mejores amigas se esparció como pólvora cuando su ex pololo le pidió explicaciones por lo que había pasado hace un mes en Pucón. Fue entonces cuando Antonia llama a Rodrigo para relatarle lo sucedido y él graba su testimonio.

Ese registro llegó a oídos de Martín Pradenas a través de una cadena que inició él mismo ex pololo de Antonia. Se lo compartió a su amiga Carla Pinedo, ella lo escuchó frente a su pareja Miguel Molina y este le hace llegar el contenido a su amigo Martín.

Esto ocurrió en menos de dos horas, que fue cuando Martín llamó por teléfono a Antonia Barra. “Yo como pude estar el sábado con ella, la vi y sé como estaba, sé que la llamada que le hizo Martín fue la que… por las amenazas que le debió haber dicho”.

Un audio que figura en la carpeta investigativa demuestra que Martín Prádenas se logró infiltrar en el grupo de WhatsApp “Justicia para Antonia”, presumiblemente para obtener información que pudiera ser usada en su contra.

En él se escucha al acusado contándole a alguien que “por el grupo ese que estoy ‘Justicia para Antonia’, el otro día mandaron lo que te contaba, como los pantallazos de las conversaciones de ella”.

Antonia Barra fue encontrada muerta el 13 de octubre por su hermana menor y su abuela materna. Era la cuarta de cinco hermanos, quienes todavía la recuerda como la joven alegre que era.