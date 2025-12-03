País Presidenciales 2025

Último debate presidencial antes del balotaje: fecha, hora y dónde ver el cara a cara Jara–Kast

Por CNN Chile

03.12.2025 / 13:57

El debate organizado por Anatel reunirá a Jeannette Jara y José Antonio Kast el martes 9 de diciembre, a cinco días de la segunda vuelta presidencial.

El último debate presidencial antes del balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast ya tiene fecha y hora definidas. El encuentro es organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y se realizará desde los estudios de Televisión Nacional de Chile.

El cara a cara se desarrollará el martes 9 de diciembre a las 21:00 horas, en la recta final hacia la elección presidencial del domingo 14 de diciembre, donde el voto será obligatorio.

El evento contará con transmisión simultánea en todos los canales asociados a Anatel, por lo que podrá verse en TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, La Red y TV+, además de sus plataformas digitales.

Se trata del último espacio de confrontación entre ambos candidatos antes del día decisivo, en un escenario marcado por intensos cruces políticos y un estrecho margen proyectado por diversas encuestas.

