Ulloa tras aprobación de AC en su contra: “No me da vergüenza porque no he cometido delitos”

El juez criticó que se violara el principio "non bis in idem" y aseguró que solo sentía pena por sus hijos, calificando de injusto el resultado de la acusación.

Este lunes el Senado aprobó la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, apuntando falta de deber de reserva, falta a la imparcialidad en decisiones judiciales y intervención indebida en nombramientos judiciales, tres capítulos que fueron aprobados.

Tras la aprobación, Ulloa dejó la Sala del Senado señalando que no se había respetado el principio non bis in idem, referido a no juzgar dos veces a alguien por un mismo asunto.

“No me da vergüenza porque no he cometido delitos. Se ha violado el principio non bis in idem. Solamente tengo pena por mis hijos, solo por ellos”, expresó mientras dejaba el Senado.

Señalando que el resultado es “totalmente injusto”, Ulloa remarcó que esto ocurre en medio de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

“Lo importante es que ya se respetó la institucionalidad”, añadió.

Luego, al ser consultado sobre sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla dejó de responder las preguntas de la prensa.