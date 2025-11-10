Senado aprueba acusación constitucional contra juez Antonio Ulloa: Dejará la Corte y quedará inhabilitado por 5 años

La medida fue impulsada por diputados oficialistas tras revelarse los vínculos del magistrado con el abogado Luis Hermosilla, imputado en el Caso Audios, y pese a que la Corte Suprema había rechazado previamente su remoción.

Este lunes, el Senado respaldó la acusación constitucional en contra del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

De ese modo, el magistrado será removido de su cargo y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.

La acusación había sido presentada hace algunas semanas por parte de diputados oficialistas, debido a vínculos con el abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el Caso Audios.

En concreto, Ulloa reconoció haber compartido resoluciones y acuerdos judiciales con Hermosilla, pero aclaró que se trató de documentos de menor importancia y que en ningún caso influyeron en decisiones judiciales.

Además, el magistrado enfatizó que el abogado nunca le pidió nada relacionado con un fallo y que sus gestiones fueron únicamente de carácter profesional y no hubo dinero involucrado.

Previamente, la Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción en contra de Ulloa, quien es cuestionado por diversas acciones relacionadas con la probidad.

Sin embargo, el Pleno del máximo tribunal judicial rechazó remover al magistrado.

Tras ello, parlamentarios oficialistas presentaron la acusación constitucional, comenzando con la tramitación en el Congreso.