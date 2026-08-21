La mañana de este viernes, la Universidad Diego Portales anunció la suspensión de sus clases presenciales para la jornada por motivos de seguridad.
De acuerdo con lo que pudo saber CNN Chile, la situación se generó a raíz de un correo enviado en las últimas horas, que tendría como título “HARÉ UNA MASACRE”. Además, se adjuntaba la imagen de una pistola y de un cuchillo.
A través de un comunicado, UDP señaló que adoptó “de manera preventiva la modalidad remota para las actividades docentes de pregrado y posgrado”, las cuales se desarrollarán mediante las plataformas Zoom y Canvas.
Asimismo, la Dirección Superior del plantel precisó que las labores administrativas también funcionarán de forma telemática.
En materia curricular, las evaluaciones presenciales serán reprogramadas en coordinación con cada escuela, mientras que los trabajos y tareas no presenciales continuarán según la programación establecida.
Por último, las actividades formativas prácticas que se realicen fuera de los campus y con terceras personas se regirán por las orientaciones particulares de cada unidad académica.
Lo más leído
- Salida de capitales sube a US $2.146 millones durante el primer semestre de 2026 y triplica la cifra del mismo periodo del año anterior
- UDP suspende clases presenciales este viernes por amenaza: Mail con imagen de una pistola y un cuchillo advertía sobre una "masacre"
- Más de 435 mil personas están desempleadas en la RM: Buscan impulsar 16 mil nuevos empleos
- Detienen a estudiante del Instituto Nacional por amenaza de tiroteo en el colegio
- Cortes de luz en Santiago este viernes 21 de agosto: Enel anuncia interrupciones en nueve comunas