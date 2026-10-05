“Tu Casa a Tu Pinta 2.0”: Minvu anuncia nueva versión de tarjeta de hasta $1,6 millones para reparar viviendas y amplía cobertura del RSH

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció este lunes una nueva versión de la iniciativa “Tu Casa a Tu Pinta 2.0”, beneficio que busca curbir a la mayoría de familias del país para la reparación de hogares.

Cabe destacar que esta iniciativa va dirigida prioritariamente a jefas de hogar y sus familias y corresponde a una Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar con $1,6 millones por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para financiar reparaciones y mejoras en viviendas.

Uno de los ejes principales de esta segunda etapa es la modificación en los requisitos de vulnerabilidad socioeconómica. Según detalló el titular del Minvu, el programa amplió su rango de cobertura, en que esta nueva versión incluirá a familias que pertenezcan entre el 40% y el 90% del Registro Social de Hogares (RSH).

La primera versión del beneficio limitaba la postulación a hogares de sectores medios ubicados entre el 70% y el 100% del RSH, abriendo ahora el acceso a estratos de menores ingresos que requerían apoyo directo para mantención de su infraestructura básica.

Actualmente, aún se encuentra disponible la postulación a esta primera versión de la giftcard a través de ds27bancomateriales.minvu.cl

¿Qué arreglos permite financiar “Tu Casa a Tu Pinta 2.0”?

De acuerdo con lo informado por el titular de Vivienda, la nueva versión del beneficio incorpora nuevos ítems de intervención diferenciados según el tipo de inmueble:

Para casas: Se añadió la reparación y mejoramiento de techumbres.

Para departamentos: Se integró el reemplazo y cambio de pisos.

Mejoras generales: Se mantienen las partidas clásicas del programa, tales como el reacondicionamiento y refacción de baños, además de la instalación o reparación de cierres.

Asimismo, señaló que pronto la información será entregada a través de las redes sociales oficiales del Minvu.