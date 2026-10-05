Inauguran nuevo terminal en el aeropuerto Balmaceda en Coyhaique: Tiene capacidad para más de 1 millón de pasajeros al año

Una capacidad para más de 1 millón de pasajeros al año tendrá el nuevo terminal del Aeropuerto Balmaceda en la Región de Aysén.

Desde Coyhaique, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, junto al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el ministro de Defensa, Fernando Barros, inauguró el nuevo terminal, que contempló una inversión superior a los US$ 50 millones.

Las autoridades detallaron que el moderno terminal tiene 12.391 metros cuadrados “con los más altos estándares de seguridad y eficiencia energética”.

Adicionalmente, se habilitaron 5 nuevos puentes de embarque, 6 estacionamientos para aviones, 13 nuevos estacionamientos para aviación y 100 estacionamientos de vehículos, entre otros.

En la instancia, de Grange comentó que se dio término a la marcha blanca y que “a partir de hoy el Aeropuerto Balmaceda comienza a tener un rol fundamental para la conectividad de la región y del país”.

“Aumentamos en un 250% la capacidad, al pasar de dos a cinco mangas. También contamos con sistemas de pilotaje que permiten reducir la cantidad de vuelos que se suspenden por condiciones meteorológicas adversas”, señaló, añadiendo que se está “generando una mayor oferta de estacionamientos, de manera de entregar una mejor experiencia de viaje”.

En esa línea, el secretario de Estado indicó que “esto es algo que estamos haciendo también en otros aeropuertos del país, donde hay un trabajo continuo con la DGAC, Aduanas, el SAG y Policía Internacional”.

“Hay un trabajo mancomunado entre los distintos actores que permiten que estos vuelos estén funcionando y se mejore la conectividad no solo al interior del país, sino también con otras localidades vecinas“, concluyó.