Dos sujetos armados se parapetan en Santiago tras presunto asalto: GOPE despliega operativo

Un amplio operativo de Carabineros y personal del GOPE se desarrolla este lunes en Santiago, luego de que dos sujetos armados se parapetaran al interior de un inmueble del sector de Nataniel Cox.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los individuos habrían efectuado varios disparos antes de refugiarse en la vivienda. Una de las hipótesis apunta a que previamente habrían participado en un asalto a un servicentro cercano.

El procedimiento mantiene acordonado el sector y obligó a suspender el tránsito por Nataniel Cox hacia el sur.

Además, estudiantes del cercano Liceo Bicentenario Italia permanecen al interior del establecimiento como medida preventiva mientras continúa el despliegue policial.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas y Carabineros continúa trabajando para concretar la detención de los sujetos y esclarecer el origen del procedimiento.