Ventas del mercado asegurador suben 5,8% en el primer semestre pero las utilidades caen 11,6%

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó este lunes el Informe Financiero del Mercado Asegurador correspondiente al cierre del primer semestre de 2026. Según el ente regulador, entre enero y junio las compañías de seguros, de vida y generales en conjunto, registraron ventas por US$ 9.393 millones, un aumento real de 5,8% respecto de igual período del año anterior.

El mercado de seguros de vida explicó la mayor parte de ese crecimiento. Sus ventas subieron 10,9% en términos reales y sumaron US$ 6.730 millones.

De ese total, 70,5% correspondió a seguros previsionales, con los Seguros de Renta Vitalicia como principal componente, con 51,9% de la prima total, seguidos por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), con 14,1%.

Los seguros de Banca Seguros y Retail representaron 10,6% y los seguros individuales, 9,4%.

En el mercado de seguros generales, en cambio, las ventas registraron una disminución real de 5,2% y totalizaron US$ 2.663 millones.

Los seguros con mayor participación en la prima directa fueron Terremoto y Tsunami, con 25,4%, y Vehículos Motorizados, con 24,3%, seguidos por Incendio (13,0%), Cesantía (4,9%), Garantía y Crédito (4,6%), Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (3,2%) y Responsabilidad Civil de Vehículos Motorizados (2,5%).

Utilidades de la industria caen 11,6%

El mayor volumen de ventas no se tradujo en mejores resultados. En el primer semestre de 2026, las utilidades de la industria alcanzaron US$ 556,1 millones, una disminución real de 11,6% respecto de igual período de 2025, con caídas en ambos segmentos del mercado.

Las compañías de seguros de vida sumaron utilidades por US$ 405,4 millones, una baja real de 8,3%.

La CMF atribuyó esa disminución principalmente al mayor costo de rentas y al aumento de las reservas técnicas, efectos que fueron compensados en parte por el crecimiento de la prima retenida, la disminución del costo de siniestros y un mayor resultado de inversiones.

Las aseguradoras generales, por su parte, registraron utilidades por US$ 150,7 millones, una disminución real de 19,6%, la más pronunciada entre ambos mercados.

Según el informe, esa caída se explica principalmente por un menor margen de contribución, el mayor fortalecimiento de reservas técnicas, un menor resultado de inversiones y mayores costos de administración.

En cuanto a las carteras de inversión, tanto las de las compañías de vida como las de las generales estuvieron compuestas principalmente por instrumentos de renta fija local, con participaciones de 53,1% y 76,3%, respectivamente, una estructura similar a la observada a igual fecha de 2025.