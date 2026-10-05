Dólar cae con fuerza y se aleja de los $1.000 luego de que la Dipres anunciara liquidaciones de dólares por hasta US$ 600 millones semanales

Una movida jornada tuvo el dólar este lunes, luego de que abriera al alza y llegara a superar los $994, para luego revertir su subida y caer más de $15 al cierre de la sesión.

En concreto, el billete verde cayó $17 hasta los $973, volviendo así a los niveles de los últimos días de septiembre.

El retroceso de la divisa estuvo marcado por el anuncio de la Dirección de Presupuestos (Dipres), la cual informó que durante octubre se realizarán liquidaciones de dólares por un total de hasta US$ 600 millones semanales.

Por otra parte, el cobre tuvo un leve repunte en la Bolsa de Metales de Londres y se ubicó en torno a los US$ 6,55 la libra, tras caídas en los inventarios de Londres y Shanghái.

Dipres presiona a la baja al dólar

En ese contexto, el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, destacó que el anuncio de la Dipres generó inmediatamente una mayor expectativa de oferta de dólares en el mercado local y llevó al tipo de cambio a caer más de $20, alcanzando mínimos cercanos a $969,7 y cotizando actualmente en torno a los $973.

“El anuncio aparece además en un momento especialmente sensible, cuando el dólar venía acercándose rápidamente a la barrera psicológica de los $1.000. Es importante señalar que no se trata de una intervención del Banco Central, sino de ventas asociadas a las necesidades de financiamiento del Fisco. Por lo mismo, puede transformarse en un importante factor de contención para el USD/CLP durante octubre, aunque el efecto dependerá finalmente de los montos efectivamente liquidados y de las condiciones de mercado”, profundizó.

Asimismo, explicó que el escenario externo también entrega algo más de apoyo al peso chileno, luego de que se conocieran en Estados Unidos las débiles nóminas no agrícolas del viernes, con 29 mil nuevos empleos, y las expectativas de una nueva subida de tasas de la Fed en octubre se redujeran con fuerza.

“Además, el petróleo continúa bajo los US$ 90 por barril, mientras el cobre repunta hacia US$ 6,64 la libra. Sin embargo, el Dollar Index continúa firme alrededor de los 102 puntos y las tasas largas estadounidenses siguen muy elevadas, por lo que todavía existen factores externos que podrían limitar una apreciación mayor del peso”, puntualizó.

Mercado mira niveles entre $965 y $990

Por su parte, Sebastián Moncada, senior account manager de XTB, proyectó un escenario alcista y uno bajista para el tipo de cambio.

Respecto al primero, aseguró que si el dólar sigue ganando fuerza a nivel global o el cobre pierde impulso, el tipo de cambio podría recuperar parte de lo perdido y volver a la zona de $975–$980, e incluso apuntar nuevamente a los $990 si regresa el nerviosismo en los mercados.

“En un escenario bajista, si continúan las ventas de dólares y el cobre se mantiene firme, el peso podría seguir ganando terreno y llevar al dólar hacia los $965, niveles donde se movía a fines de septiembre”, cerró.