Cobre sube a US$ 6,55 la libra tras caídas en los inventarios de Londres y Shanghái

El cobre cerró este lunes en US$ 6,54 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), equivalentes a US$ 14.430 la tonelada métrica, con un alza de 0,52% respecto del cierre anterior. El contrato a tres meses se ubicó en 651,631 centavos de dólar la libra, 0,32% por sobre el cierre previo.

Según datos de Cochilco, en lo que va del año, el precio promedia 610,035 centavos de dólar la libra, un 40,53% por sobre el mismo período de 2025. El promedio del mes anterior se ubicó en US$ 6,57 la libra, mientras el promedio de octubre a la fecha llega a US$ 6,52 la libra.

En la Bolsa Mercantil de Nueva York (COMEX), los contratos de cobre de alta pureza para entrega en octubre de 2026 cotizaron en US$ 6,5 la libra, mientras los de enero, marzo y septiembre de 2027 se ubicaron en US$ 6,59, US$ 6,66 y US$ 6,85 la libra, respectivamente.

El promedio COMEX de primera posición para septiembre de 2026 llegó a US$ 6,58 la libra.

Inventarios caen en Londres y Shanghái

En materia de inventarios, las existencias de cobre en la LME cayeron 1,51% en la semana, desde 248.650 hasta 244.900 toneladas métricas, una reducción de 3.750 toneladas.

En COMEX, en cambio, los inventarios subieron 0,11%, hasta 706.818 toneladas métricas al 2 de octubre.

Los stocks en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) registraron la mayor variación de la semana, con una caída de 17,82%, desde 47.147 hasta 38.744 toneladas métricas entre el 24 y el 30 de septiembre.

Entre otros metales cotizados en la LME, el aluminio cerró en US$ 3.107 la tonelada (-0,08%), el plomo en US$ 1.829,5 (+0,14%), el níquel en US$ 15.470 (+0,23%), el zinc en US$ 3.774 (-0,63%) y el estaño en US$ 54.250 (-0,19%).

El carbonato de litio, con una pureza de 99,5% mínimo FOB Sudamérica, se cotizó en US$ 18,95 por kilogramo al 24 de septiembre, según el Banco Central.