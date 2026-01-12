UDI solicitará a EE.UU. investigar eventuales aportes de Venezuela al PC: “Vemos a dirigentes rindiendo pleitesía a la dictadura”

El jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, junto al diputado Sergio Bobadilla, señalaron que esta solicitud será enviada a través de una carta al Departamento de Estado de Estados Unidos.

El jefe de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Henry Leal, junto al diputado Sergio Bobadilla, anunciaron que solicitarán a la administración de Donald Trump indagar eventuales aportes que el régimen venezolano habría realizado a partidos de izquierda en Latinoamérica, entre ellos el Partido Comunista (PC).

La solicitud surge tras las declaraciones del timonel del PC, Lautaro Carmona, quien, en el marco de la Fiesta de los Abrazos organizada por la colectividad, exigió el regreso de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, al país caribeño, luego del operativo militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Maduro.

Además, los gremialistas hicieron referencia a declaraciones del ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien calificó como “un acto de cobardía imperdonable el hecho de que los presidentes a los que les hemos financiado las campañas no nos estén dando la mano en estos momentos”, sin mencionar a algún partido en particular.

“Cuando el presidente de un partido político en Chile, como Carmona, reivindica de esta forma la narcodictadura y exige la liberación de Maduro y de su esposa, lo que hace es dejar en evidencia que existe una relación común entre el PC y el régimen venezolano, que al parecer iría mucho más allá de los intereses ideológicos. Aquí existen antecedentes suficientes que demostrarían que los vínculos no solo serían de carácter político, sino también financieros, por lo que resulta imprescindible que esto se pueda transparentar a la brevedad posible”, plantearon.

En ese contexto, detallaron que se encuentran trabajando en la carta que enviarán al Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Si el propio régimen reconoce públicamente que ha financiado campañas políticas en otros países y, al mismo tiempo, vemos a dirigentes del PC rindiendo pleitesías a la dictadura, resulta imposible no establecer una conexión. No estamos hablando de una simple disputa ideológica, sino de la eventual injerencia de un régimen dictatorial en la política chilena”, concluyeron los parlamentarios.