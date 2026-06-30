UDI pide al Gobierno otorgar urgencia al proyecto de ley que rebaja la edad de responsabilidad penal a 13 años

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, junto a los miembros de la Comisión de Seguridad, Jaime Coloma y Eduardo Cretton, hicieron un llamado al Gobierno para dar máxima urgencia al proyecto de ley que busca bajar la edad de responsabilidad penal a 13 años y sancionar como adultos a los mayores de 16 años que sean reincidentes o participen en delitos de alta connotación social.

Actualmente, la ley determina que la responsabilidad penal parte desde los 14 años.

La propuesta corresponde a una iniciativa presentada en 2018 por la bancada UDI y vuelve a reflotar tras la fatal encerrona en San Bernardo protagonizada por al menos seis sujetos —dos de ellos de 17 años—, quienes robaron un vehículo y posteriormente provocaron el crimen de un niño de 12 años.

La semana pasada, además, la Cámara Baja aprobó por 77 votos a favor un proyecto de resolución en los mismos términos, en el cual solicitan al presidente José Antonio Kast rebajar la edad de la responsabilidad penal adolescente para enfrentar la participación de menores de edad en delitos graves.

Los gremialistas advirtieron que “nuestro país enfrenta una realidad muy distinta a la que existía hace una o dos décadas” y que “la participación de menores de edad en delitos violentos y en organizaciones criminales ha aumentado de manera muy preocupante, mientras las bandas delictuales han encontrado en ellos un mecanismo para ejecutar sus actos, sabiendo que las consecuencias penales son mucho más bajas”.

“Dada la actual crisis de seguridad que estamos viviendo, no podemos seguir enfrentando este fenómeno con herramientas que fueron diseñadas para una realidad completamente distinta a la que hoy tenemos”, dijeron.

En ese sentido, afirmaron que la sociedad “tiene el deber de ofrecer oportunidades de reinserción, pero también tiene la obligación de proteger a todas las personas y garantizar que las sanciones sean proporcionales al daño ocasionado”.

Asimismo, Alessandri, Coloma y Cretton también solicitaron al Ejecutivo acelerar la discusión de otra iniciativa impulsada por la UDI, la cual busca prohibir que los antecedentes penales de menores de edad se eliminen cuando cumplan 18 años. Según argumentaron, impide saber si son reincidentes.

“Lo que estamos proponiendo es que el Congreso debata y resuelva si nuestra legislación sigue siendo adecuada para enfrentar la delincuencia actual. Una sociedad que exige más seguridad también espera que quienes reinciden una y otra vez enfrenten sanciones acordes con la gravedad de sus actos. Ese es un debate que nuestro país no puede seguir postergando”, cerraron.