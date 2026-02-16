UDI pide “agilizar al máximo” la extradición de Galvarino Apablaza: Esto se sabe hasta ahora del caso

El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, manifestó que desde el gremialismo seguirán trabajando para que Galvarino Apablaza, autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, “cumpla su condena en Chile”.

El abogado de la familia de Jaime Guzmán, Pablo Toloza, se refirió a la decisión de un tribunal de segunda instancia argentino que revocó el estatus de refugiado político de Galvarino Apablaza, exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Cabe recordar que Apablaza fue autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, en 1991.

“De esta manera, se acerca la posibilidad de que Galvarino sea extraditado, tal como ya lo determinó la Corte Federal Argentina ante la solicitud de nuestra excelentísima Corte Suprema. De esta forma, va a poder enfrentar a la justicia por el horrendo crimen y asesinato de Jaime Guzmán a manos del FPMR”, destacó Toloza.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que el Poder Judicial trasandino tiene la potestad en este caso.

En ese contexto, la defensa podría apelar a esta resolución, por lo que la decisión final en esta materia recaerá en el máximo tribunal argentino, que deberá resolver si se mantiene o no el estatus de refugiado político que Galvarino Apablaza conserva desde 2010.

El secretario general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, comentó que esto “abre una enorme posibilidad para que, después de casi 35 años, se haga justicia en Chile y uno de los asesinos de Guzmán cumpla en la cárcel su condena”.

“Nosotros, desde la UDI, el partido que él fundó, seguiremos trabajando para que uno de los asesinos de Guzmán, como es Apablaza, cumpla su condena en Chile. Y para esto le pedimos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial que agilicen al máximo todo el procedimiento de extradición, para poder lograr que uno de los asesinos de Jaime Guzmán cumpla su condena en Chile”, cerró.