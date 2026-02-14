Justicia argentina confirma la revocación del asilo político de Galvarino Apablaza, acusado de asesinar a Jaime Guzmán

Esta decisión pone fin a años de protección legal, iniciados cuando el gobierno de Cristina Kirchner le otorgó asilo, y que se suspendieron brevemente bajo Mauricio Macri.

La justicia argentina ha dado un paso importante al confirmar la revocación del estatus de refugiado político de Galvarino Apablaza, exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Esta decisión reabre la posibilidad de su extradición a Chile, donde enfrenta cargos como el de autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards en 1991.

La revocación del asilo fue dictada por la justicia de segunda instancia en Argentina, lo que permite ahora que el proceso de extradición se reactive, suspendido desde que el gobierno de Cristina Kirchner otorgó asilo a Apablaza hace más de una década.

Tras la confirmación del fallo, las autoridades chilenas, incluyendo la Cancillería y la PDI, fueron notificadas, lo que podría acelerar el proceso de entrega.

Este caso tiene una historia judicial compleja. Bajo el gobierno de Mauricio Macri, la revocación del estatus de refugiado fue decidida, pero tras una apelación, sus abogados lograron recuperar su protección legal en el país.

Cabe recordar que el presidente Gabriel Boric y su homólogo argentino Alberto Fernández discutieron el tema de la extradición. Sin embargo, Fernández dejó claro que la independencia de los poderes judiciales impide una intervención del Ejecutivo en este proceso judicial.