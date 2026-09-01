UDI llama al presidente Kast a abordar caso de Galvarino Apablaza en reunión con Milei y concretar su detención

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto a la jefa de la bancada de diputados, Flor Weisse, llamaron al presidente José Antonio Kast a abordar el caso de Galvarino Apablaza en la reunión bilateral que mantendrá con el presidente argentino Javier Milei.

Según se dio a conocer, los mandatarios se encontrarán este jueves en La Moneda. Por ello, los parlamentarios han pedido reactivar las gestiones para dar con el paradero de Apablaza y para avanzar en su extradición a Chile.

Galvarino, sindicado como autor intelectual del homicidio del exsenador Jaime Guzmán, se mantiene prófugo de la justicia desde abril de este año, tras un fallido operativo que buscaba su detención en Argentina. Tras ello, se estableció una recompensa para quienes entreguen información que permita encontrar su ubicación.

En esa línea, Ramírez comentó: “Estoy seguro que el tema Galvarino Apablaza va a ser un tema que se va a abordar en la bilateral del presidente Milei y el presidente Kast, y esperamos que esa bilateral pueda generar algún cambio en lo que ocurra en Buenos Aires respecto a la detención de una persona que nunca ha enfrentado a la justicia y que es el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán”.

Weisse planteó que se deben llevar a cabo “todos los esfuerzos necesarios” para poder concretar la captura de Apablaza y su extradición a Chile, para que así enfrente a la justicia.

Los gremialistas subrayaron que Apablaza se mantiene prófugo, que tiene una orden de captura nacional e internacional. Además, remarcaron que no puede existir impunidad para personas requeridas por la justicia chilena, por lo que se deberían utilizar “todas las herramientas diplomáticas y de cooperación internacional” respecto a Apablaza.