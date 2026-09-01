Cobre retrocede 0,96% este martes pero sigue sobre los US$ 6,5 la libra pese a caída de inventarios en LME

El cobre cerró este martes en US$ 6,53 la libra, con una baja de 0,96% respecto del cierre anterior, según cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

En la Bolsa de Metales de Londres (LME), el precio contado del metal se ubicó en US$ 14.395,50 por tonelada, mientras que el contrato a tres meses cerró en US$ 6,45 la libra, equivalentes a US$ 14.215 por tonelada.

El precio promedio del cobre en lo que va del año se ubicó en US$ 6,03 la libra, un 39,94% por sobre igual período de 2025.

El promedio del mes a la fecha, en tanto, alcanzó US$ 6,53 la libra, prácticamente en línea con el promedio de US$ 6,51 registrado el mes anterior.

Precio del cobre en otras bolsas

En cuanto a otras bolsas, en el New York Mercantile Exchange (COMEX) el cobre de alta pureza para entrega en septiembre cotizó en US$ 6,59 la libra, mientras que en la Bolsa de Shanghái los cátodos de cobre para entrega en el mismo mes se transaron en US$ 7,42 la libra.

Los inventarios de cobre mostraron un comportamiento mixto entre las principales bolsas de metales. En Londres, el stock bajó 775 toneladas hasta 233.500 toneladas entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre, una caída de 0,33%.

En COMEX, en tanto, los inventarios subieron 4.762 toneladas hasta 688.453 toneladas, un alza de 0,70%, mientras que en Shanghái el stock cayó con fuerza, 17.120 toneladas, hasta 72.428 toneladas, un retroceso de 19,12% en una semana.

Así se movieron otros metales

Entre los otros metales cotizados en Londres, el níquel lideró las bajas con un retroceso de 2,97% hasta US$ 16.350 por tonelada, seguido por el estaño, que cayó 0,73% hasta US$ 54.725, y el plomo, con una baja de 0,32% hasta US$ 1.874.

En sentido contrario, el zinc subió 1,11% hasta US$ 4.115 y el aluminio avanzó 1,21% hasta US$ 3.261 por tonelada.