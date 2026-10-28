UDI denunciará a diputado Bassa a la Comisión de Ética de la Cámara: Parlamentario había vinculado rebaja de penas a abusadores de niños con “red internacional de pedofilia”

La jefa de la bancada de diputados de la UDI, Flor Weisse, y el diputado Eduardo Cretton anunciaron que denunciarán en los próximos días ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados al parlamentario del Frente Amplio (FA), Jaime Bassa.

Esto, a raíz de sus declaraciones sobre una supuesta red internacional de pedofilia vinculada a las rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

La controversia surgió luego de que Bassa cuestionara este martes al Gobierno por los beneficios concedidos a condenados por estos delitos. El diputado afirmó: “Esto no es un error. Esta es una manifestación más de una red de pedofilia internacional”, vinculando sus críticas con los casos de Paul Schäfer y Jeffrey Epstein.

Los parlamentarios de la UDI calificaron las declaraciones como una bajeza política y acusaron que Bassa “sobrepasó todos los límites”. Asimismo, sostuvieron que las críticas al Ejecutivo deben formularse con responsabilidad, especialmente cuando involucran delitos sexuales contra menores de edad.

“Nadie discute que la oposición tenga derecho a criticar al Gobierno, marcar sus diferencias y ejercer las acciones que tenga a su disposición, pero existe una obligación que nadie debería olvidar: actuar con un mínimo de responsabilidad, seriedad y respeto, sobre todo si hablamos de asuntos tan delicados como los delitos sexuales contra menores”, señalaron Weisse y Cretton.

Pese a sus cuestionamientos a Bassa, ambos legisladores reiteraron sus críticas al Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, por las rebajas de condena otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. En ese contexto, solicitaron evaluar la revocación o invalidación de los decretos que autorizaron dichos beneficios.

Finalmente, los diputados emplazaron a Bassa a presentar ante la Fiscalía los antecedentes que eventualmente respalden sus acusaciones. “Lo más fácil es esconderse detrás del cargo para lanzar acusaciones irresponsables y después no hacerse cargo”, afirmaron, insistiendo en que el parlamentario debe asumir las consecuencias de sus declaraciones.