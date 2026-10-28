Temblor remece a la zona central del país durante la mañana de este miércoles

Durante la mañana de este miércoles, cerca de las 9:52 horas, un temblor fue percibido en la zona central del país.
De acuerdo con lo informado por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo tuvo una magnitud de 4.1, y se localizó a 25 kilómetros al sur de Melipilla.
Del mismo modo, se indicó que tuvo una profundidad de 49 kilómetros.
Hora Local: 2026/10/28 09:52:12, mag: 4.1, Lat: -33.89, Lon: -71.32, Prof: 49.05, Loc : 25.26 km al SO de Melipilla
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 28, 2026
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