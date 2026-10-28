Diputado Valenzuela (PDG) apunta a la oposición por posible acusación constitucional contra Rabat: “¿Se quiere ganar un punto político?”

Durante estos días se discute la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, debido a la firma de decretos que rebajaron 56 penas a personas condenadas por delitos sexuales en contra de menores de edad.

La situación ha generado controversia por la manera en que se ha tratado la situación. Esta semana, el presidente José Antonio Kast reconoció que hubo un error y afirmó que el ministro se mantendrá en su cargo.

En entrevista con CNN Chile Radio, el diputado del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, afirmó: Yo creo que efectivamente el ministro se equivocó en la decisión que tomó respecto del criterio que ocupó, y evidentemente lo tiene en una situación muy compleja y es lamentable porque efectivamente nosotros hemos dicho que es un buen ministro”.

En esa línea, planteó que esto podría haber sido más propio del progresismo.

“Uno no esperaría de este gobierno que habló de mano dura, que habló efectivamente de estar del lado de las víctimas; uno escuchaba en las campañas que efectivamente había que generar un espacio, porque precisamente los culpables tenían defensoría y no las víctimas. Entonces, había todo un relato que uno podría entender que efectivamente este tipo de decisiones jamás iban a ocurrir”, precisó el diputado PDG.

Con todo, afirmó que la sesión especial de este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados “será una prueba de fuego para el ministro Rabat”.

“Hoy día vamos a recibir al ministro en la Cámara de Diputados y evidentemente una prueba de fuego, que es lo que nosotros desde el Partido de la Gente siempre estamos esperando, tener todos los antecedentes sobre la mesa para poder nosotros tomar una decisión seria, técnica”, aseveró.

Y añadió: “Nosotros esperamos que efectivamente aquí haya una explicación, porque aquí hay muchas explicaciones que dar, cuál es el razonamiento lógico de por qué actuaron de esta manera. Si bien ha habido algunas explicaciones, lo que uno quiere entender es la magnitud completa, porque, por ejemplo, creo que solamente analizar un punto aislado no estamos siendo justos con las víctimas”.

En la instancia se espera que el secretario de Estado entregue explicaciones de los decretos de rebaja de penas. Tras ello, los parlamentarios evaluarán los antecedentes y la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra Rabat.

Sobre esto último, Valenzuela dijo: “Me cuesta entender esta premura” de la oposición y advirtió respecto a que la oposición buscaría obtener un “punto político” respecto a la situación.

“Si esto es tan urgente porque usted quiere acusar constitucionalmente, quiere sacar al ministro, la pregunta es: ¿Usted se quiere ganar un punto político, debilitar al gobierno? ¿Le importan las víctimas? Y si esta segunda consideración es la real, ¿dónde está el proyecto de ley en la legislatura pasada que soluciona este problema? No está”, arremetió.

De todas maneras, aseveró que “el Gobierno nos está traspasando una responsabilidad” respecto a una eventual acusación constitucional y la permanencia de Rabat.