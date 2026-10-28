Autoridades confirman que el número de fallecidos asciende a 64 tras accidente de trenes en España

(CNN en Español) – El número de muertes confirmadas por el accidente del tren de alta velocidad ocurrido este miércoles cerca de Toledo, España, asciende a 64, según informó el miércoles el gobierno regional de Castilla-La Mancha.

En tanto, los equipos de rescate continúan buscando entre los restos de los vagones descarrilados.

Un tren operado por la empresa estatal Renfe y otro operado por la empresa Iryo chocaron en la provincia de Toledo, en el centro de España, entre las localidades de Mora, Orgaz y Urda, según la empresa gestora de la infraestructura ferroviaria ADIF.

Ambos trenes circulaban por la ruta que conecta la capital, Madrid, con Sevilla, en la provincia andaluza del sur de España. El choque ha obligado a suspender el servicio en la línea de alta velocidad que une la región de Madrid con Andalucía.

El rey Felipe VI ha lamentado el “terrible accidente” de dos trenes ocurrido esta mañana en Urda, Toledo, y ha expresado el pésame y su “tristeza, apoyo y cariño” en “un momento tan duro”.

Se confirmó que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, viajará a Urda, la localidad más cercana al lugar del accidente ferroviario, según informó el gobierno del país en una publicación en X.

Durante su visita a Urda, Sánchez va a “respaldar el trabajo de los equipos de emergencia y trasladar su apoyo a los afectados y a sus familias”, señaló el gobierno.

“La prioridad es atender a las víctimas y garantizar la máxima coordinación entre administraciones”, continuó la publicación en redes sociales.