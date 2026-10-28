Flávio Bolsonaro llega a EE.UU. tras la derrota en las elecciones de Brasil

El vuelo aterrizó esta mañana en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, en Miami. Un equipo de CNN en el lugar pudo constatar que Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas descendieron del avión.
El lunes, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Alexandre de Moraes, le había ordenado a Bolsonaro que entregara sus pasaportes en un plazo de 24 horas. Ese mismo día, Bolsonaro confirmó que la policía brasileña le había informado personalmente de la orden y le había comunicado que tenía prohibido salir de Brasil, aunque negó tener intención de huir.
Además, indicaron que luego abordaron un vuelo privado con destino a Guayaquil, Ecuador. CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador para obtener comentarios.
El avión, un Gulfstream G400 operado por Baires Fly, con matrícula LV-JQW, despegó de Puerto Iguazú a las 11.22 pm ET y aterrizó en Guayaquil a las 2:46 pm ET, según FlightAware.
Tras la escala, el vuelo se dirigió a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ya había aprobado la entrada de los Bolsonaro. Arribó a Miamia alrededor de las 9.30 pm ET.
Según dijo un asesor a CNN, los funcionarios de la administración Trump sabían el lunes que Bolsonaro tenía aproximadamente 24 horas para entregar su pasaporte y le dejaron claro al candidato presidencial brasileño derrotado que se le permitiría la entrada a Estados Unidos.
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