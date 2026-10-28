Flávio Bolsonaro llega a EE.UU. tras la derrota en las elecciones de Brasil

(CNN Español — CNN Chile) El excandidato presidencial de Brasil Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos junto a su familia, tras dejar su país a través de Argentina luego de la derrota en las elecciones del domingo frente al presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

El vuelo aterrizó esta mañana en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, en Miami. Un equipo de CNN en el lugar pudo constatar que Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas descendieron del avión.

El lunes, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Alexandre de Moraes, le había ordenado a Bolsonaro que entregara sus pasaportes en un plazo de 24 horas. Ese mismo día, Bolsonaro confirmó que la policía brasileña le había informado personalmente de la orden y le había comunicado que tenía prohibido salir de Brasil, aunque negó tener intención de huir.

Pero finalmente sí dejó el país, junto a su esposa y sus dos hijas. En la madrugada del miércoles, el Gobierno de Argentina, que en principio había negado que Bolsonaro hubiera pasado por su territorio, confirmó que el martes por la noche el senador y su familia ingresaron “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”.

Además, indicaron que luego abordaron un vuelo privado con destino a Guayaquil, Ecuador. CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador para obtener comentarios.

El avión, un Gulfstream G400 operado por Baires Fly, con matrícula LV-JQW, despegó de Puerto Iguazú a las 11.22 pm ET y aterrizó en Guayaquil a las 2:46 pm ET, según FlightAware.

Tras la escala, el vuelo se dirigió a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ya había aprobado la entrada de los Bolsonaro. Arribó a Miamia alrededor de las 9.30 pm ET.

Según dijo un asesor a CNN, los funcionarios de la administración Trump sabían el lunes que Bolsonaro tenía aproximadamente 24 horas para entregar su pasaporte y le dejaron claro al candidato presidencial brasileño derrotado que se le permitiría la entrada a Estados Unidos.