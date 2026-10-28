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ISP autorizó el primer estudio clínico en Chile que utilizará un psicodélico como tratamiento para la depresión resistente

Por Valentina Sánchez Cárdenas
ISP autorizó el primer estudio clínico en Chile que utilizará un psicodélico como tratamiento para la depresión resistente/Servicio Civil

El Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó el primer estudio clínico en Chile que utilizará un psicodélico como producto farmacéutico en pacientes con depresión resistente.

La autorización se realizó a comienzos de octubre y se trata de un estudio de fase 2 en el cual participarán cerca de 68 personas de entre 18 y 65 años con diagnóstico de depresión resistente al tratamiento.

De acuerdo al organismo, la depresión resistente consiste en la “falta de respuesta al menos a dos tratamientos antidepresivos de dosis y duración adecuadas”.

El ISP señaló que los psicodélicos “son sustancias controladas en Estados Unidos y Chile, entre muchos otros países, y que últimamente han sido activamente investigadas en el mundo para el tratamiento de varios problemas de salud mental”.

Y que la mayoría de los psicodélicos clásicos “ejercen su acción farmacológica principalmente a través del sistema 5-HT (5-hidroxitriptamina, el nombre químico de la serotonina), actuando principalmente como agonista del receptor 5-HT₂A, responsable de sus efectos agudos sobre la percepción, la cognición, el afecto y las experiencias de tipo místico”.

El interés en el potencial terapéutico de los psicodélicos ha aumentado, especialmente para condiciones como la depresión, la ansiedad, la adicción, los trastornos alimentarios y el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

El Instituto detalló que con el estudio clínico se evaluará “la eficacia clínica y los mecanismos neurocognitivos de la terapia asistida con psicodélicos sintéticos (administrada por terapeutas capacitados)”.

El fabricante del producto está ubicado en Reino Unido y “cumple con Buenas Prácticas de Manufactura. Estudios previos han demostrado que se trata de una sustancia segura en pacientes con depresión resistente al tratamiento (DRT)”.

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