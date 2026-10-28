Clausuran instalaciones de la ANFP en Peñalolén: Recinto no tiene patente municipal y acumula deuda de $172 millones

Este miércoles se clausaron las instalaciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en la comuna de Peñalolén.

La medida se debe a que la sede ubicada en Avenida Quilín 5635 funcionaba sin contar con una patente municipal desde hace más de 15 años.

Hace poco tiempo se dio a conocer que el ente rector del fútbol chileno mantiene una deuda con la Municipalidad de Peñalolén que asciende a $172 millones.

El alcalde Miguel Concha dijo a los medios de comunicación que “este edificio no tiene ninguna autorización para funcionar”.

“Esta institución no ha respetado al municipio de Peñalolén ni la ley. Por eso, nos vemos en la obligación de generar esa clausura”, afirmó.

La autoridad agregó que la clausura ya está decretada y que el siguiente paso es “sacar a las personas del lugar para que no sigan utilizando el edificio que no paga un peso a través de una patente comercial que no existe, que no han tramitado”.

“Lo más impresentable y lo que tiene más molestos es que esta es una institución grande, que tiene recursos”, recalcó Concha.