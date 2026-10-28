Revelan que subsecretario Luis Silva firmó decreto de rebaja de pena de pederasta sin esperar pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso

El Ministerio de Justicia otorgó la libertad anticipada a un condenado por abuso sexual mediante un decreto firmado por el subsecretario Luis Silva, quien ejercía como ministro subrogante, sin esperar que la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolviera un recurso de amparo presentado por el interno.

Se trata de José Jaime Silva Olivares (64), condenado a cinco años y un día de prisión en octubre de 2021 por abuso sexual en Quillota.

Según reveló T13, el hombre debía terminar de cumplir su pena en octubre de 2026, pero recuperó su libertad el 24 de junio pasado.

El condenado, que permanecía recluido en la cárcel de Limache, había solicitado una rebaja de su pena mediante la Ley 19.856, que contempla beneficios por conducta sobresaliente. La comisión encargada de evaluar su situación ya había validado la reducción, fijando el 9 de enero de 2026 como nueva fecha de término de su condena.

Ante la falta de una resolución que permitiera concretar su salida, Silva Olivares presentó un recurso de amparo en junio. La Corte de Valparaíso inició su tramitación y solicitó antecedentes a Gendarmería y al Ministerio de Justicia.

Sin embargo, el 24 de junio, mientras el recurso seguía en trámite, Luis Silva firmó el decreto que autorizó la rebaja de condena, argumentando que buscaba evitar una “judicialización innecesaria de materias ya resueltas”. Posteriormente, el abogado del beneficiado desistió de la acción judicial.

El caso se suma a los 56 condenados por delitos sexuales que recibieron rebajas de sus penas durante el el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La controversia ha generado cuestionamientos desde el oficialismo y la oposición hacia la gestión de Rabat, y una eventual acusación constitucioal que se podría presentar contra el ministro.