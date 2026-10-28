Pitbull anuncia concierto en Chile: Revisa los precios y la venta de entradas

Este miércoles se dio a conocer que el cantante estadounidense Pitbull visitará Latinoamérica con su nueva gira, que tendrá a Chile como uno de sus destinos.

El artista, conocido también como Mr. Worldwide, llegará al país como parte de su tour “I’M BACK”, que también contempla presentaciones en Colombia, Brasil y Perú, entre otros países.

¿Cuándo es el concierto de Pitbull en Chile?

El concierto de Pitbull en Chile está programado para el próximo 11 de febrero a las 21:00 horas en el Santander Arena.

¿Cuánto parte la venta y preventa para los conciertos de Pitbull en Chile?

Preventa: 2 de noviembre , desde las 12:00 horas, a través de Puntoticket. Esta etapa tendrá un 20% de descuento para clientes Entel o quienes paguen con tarjetas Santander.

, desde las 12:00 horas, a través de Puntoticket. Esta etapa tendrá un para clientes Entel o quienes paguen con tarjetas Santander. Venta general: desde el 5 de noviembre a las 12:01 horas, también a través de Puntoticket.

Los precios de las entradas de Pitbull en Chile

Escucha a Pitbull