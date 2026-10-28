Presidente Kast en ENADE 2026: “Hemos llegado a ordenar la casa” y “nadie invierte en un país desordenado”

En el marco del encuentro empresarial ENADE 2026, el presidente José Antonio Kast se dirigió a los asistentes y comentó acerca de los hitos que ha logrado durante su mandato.

“Cambiamos la ambigüedad por decisión. Cuando tuvimos que sincerar que el alza de los combustibles, sabíamos que ese costo lo íbamos a pagar en las encuestas”, sostuvo.

Tras ello, destacó que “sin responsabilidad no hay inversión. Nadie invierte en un país que tiene todo desordenado. Y nosotros, como lo digo en simple, hemos llegado a ordenar la casa“.

El mandatario también recordó la promulgación de la denominada Ley de Reconstrucción, asegurando que “es un hito histórico en nuestra nación”.

En esa línea, aseguró que “es una ley que dará más y mejor trabajo”, añadiendo que “el empleo no lo crea el Estado”.

Por otro lado, comentó acerca de la permisología, comentando que este concepto debería “ser borrado por el diccionario” por esta gestión.

Tras ello, aseguró que implementarán “con toda la fuerza necesaria” la ley marco de autorizaciones sectoriales aprobada en el gobierno de Boric. Tras ello expresó que “un Estado no es solo un gobierno, son políticas de continuidad”.

“Queremos que el Estado sea un socio, no un obstáculo“, planteó.

Luego, subrayó los avances del Gobierno en materia de seguridad, añadiendo que “nadie va a invertir donde se roban una máquina”.

“La mano cambió y ha ido cambiando con fuerza, siempre dentro de los marcos legales”, planteó.

Finalmente, comentó las cifras que ha obtenido este mandato en el marco de la seguridad, destacando los decomisos de drogas y el alza de postulaciones a la Escuela de Carabineros.