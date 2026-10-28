Cae banda que robaba autos en Tarapacá y los trasladaba a Bolivia: Hay 28 detenidos

Carabineros, en una investigación conjunta con el Ministerio Público, detuvo a 28 integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos en la región de Tarapacá y a su posterior venta en Bolivia.

En el procedimiento, denominado “Operación Familia Quirincho”, participaron 400 funcionarios de Carabineros, que allanaron 44 inmuebles, además de celdas en recintos penitenciarios.

De acuerdo con los antecedentes, la agrupación sería responsable de gran parte de los robos de vehículos ocurridos en Iquique y Alto Hospicio durante los últimos dos años. La investigación, desarrollada en ese periodo por el Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía de Tarapacá y la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros, determinó que los integrantes de la organización recibían pagos en dinero, drogas o armas.

La fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, indicó que la organización tenía un método de robo definido, con una estructura y distintos niveles de participación. Entre ellos, había financistas que operaban desde recintos penitenciarios y personas encargadas de perpetrar los robos. Algunos de estos últimos eran menores de edad, quienes trasladaban los vehículos hasta la frontera.

El método consistía en ubicar vehículos de interés estacionados en la vía pública, fotografiarlos y ofrecerlos por WhatsApp a compradores en Bolivia. Una vez acordada la venta, se concretaba el robo con implementos especializados, como escáneres automotrices, programadores de llaves y 37 llaves electrónicas programables, que se adquirían en Santiago.

En los allanamientos a los 44 inmuebles, Carabineros incautó ocho equipos de comunicación radial, un dispositivo de inmovilización de vehículos, más de 20 teléfonos, $8,5 millones, tres pistolas y más de dos kilos de droga. En complejos penitenciarios de Arica, Alto Hospicio y La Serena, donde operaban los financistas, se incautaron celulares y documentación vinculada a la causa.

De los 28 detenidos, 21 pasarán a control de detención y serán formalizados el próximo viernes, por estar vinculados directamente con la investigación. Según los antecedentes entregados por Carabineros, la investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones.