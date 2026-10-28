Licencias médicas: Juez Urrutia se encuentra entre los jueces removidos por viajar al extranjero

Luego de un largo proceso, esta tarde se determinó la remoción del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia.
Por mayoría, el máximo tribunal acordó en voto mayoritario la remoción del magistrado tras haber realizado viajes al extranjero mientras se encontraba con licencia médica.
Cabe recordar que Urrutia viajó a Costa Rica en 2020 y a Ecuador en el 2022.
Por otro lado, había presentado recursos para frenar el proceso judicial en su contra. Anteriormente, sostuvo irregularidades en la acusación en su contra.
Previamente, Urrutia había enfrentado algunos sumarios, pero ninguno de ellos había derivado en sanciones gravosas en su contra. También, en algunos procesos disciplinarios había salido ileso y en otro par tuvo sanciones en su contra, pero nada que lo acercara a una eventual remoción.
“El acuerdo fue el siguiente: remover en votación unánime a un integrante de la judicatura, considerando que no mantuvo el buen comportamiento que exige el artículo 80 de la carta fundamental”, sostuvo la presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, en alusión al magistrado.
Además, se determinó no remover a dos integrantes que se encontraban bajo esta situación, debido a que en uno de los casos no se alcanzó la mayoría de los integrantes de la sesión y en el otro caso, no se ejercía el cargo de juez al momento de salir del país con licencias médicas vigentes.
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