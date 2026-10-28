Chile se abstiene por primera vez en 33 años de votar contra el embargo de Estados Unidos a Cuba en la ONU

Por primera vez en 33 años, Chile se abstuvo ante la resolución que determina la “necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos en América contra Cuba“, la cual fue votada este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La resolución fue aprobada por 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, entre las que se encontró Chile.

A la abstención se sumaron Perú, Corea del Sur, Alemania e Italia, entre otros.

La decisión había sido adelantada por el embajador ante Naciones Unidas, Roberto Ampuero, quien ayer durante su discurso señaló que “por más de tres décadas esta Asamblea ha examinado la situación de Cuba y su pueblo. Chile participa en este debate guiado por los mismos principios que han orientado su política exterior bajo gobiernos de distinto símbolo: respeto al derecho internacional, confianza en el multilateralismo y defensa de los derechos humanos. Son principios que no se contraponen, son principios que se sostienen mutuamente“.

Tras ello, recalcó que “la Carta de las Naciones Unidas confía solo al Consejo de Seguridad la responsabilidad de determinar cuándo y cómo la comunidad internacional adopta medidas coercitivas”.

Para fundamentar esta decisión, Ampuero apuntó que “consideramos que las dificultades que enfrentan hoy las familias cubanas no se explican únicamente por factores externos. En ellas pesan también restricciones a libertades fundamentales, a la participación política y económica y al ejercicio pleno de derechos civiles. Reconocerlo no es tomar partido en una disputa entre Estados. Es mirar la realidad de las personas”.

“Pensamos que esta Asamblea puede y debe, más que repetir año tras año un ejercicio que no logra resolver la tensión en comento, contribuir a que Cuba se vea libre del embargo y el pueblo cubano viva con bienestar y con la posibilidad de decidir libremente su propio camino”, finalizó.