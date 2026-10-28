Oposición anuncia acusación constitucional contra ministro Rabat tras rebajas de penas a abusadores de menores

Luego de la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados tras las rebajas de penas concedidas a abusadores de menores, la oposición anunció que se presentará una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.

La ofensiva fue presentada por la jefa del comité del Partido Comunista e Independientes, Daniela Serrano, tras la presentación del titular de Justicia en la Sala.

Tras ello, Serrano sostuvo que la oposición estableció “un plazo de 48 horas para que el Gobierno entregara los decretos”. Sin embargo, según afirmó, este no se habría cumplido.

“En estos momentos nosotros ya iniciamos el primer paso, que era escuchar al Gobierno en lo injustificable. Se retiró, no le dio una respuesta a la Cámara y, por tanto, de manera responsable, acá todos los partidos presentes, los parlamentarios y parlamentarias, vamos a impulsar una acusación constitucional”, añadió.

La representante del distrito 12, destacó el proyecto aprobado por la Cámara que solicita la renuncia de Rabat y sus subsecretarios. Sin embargo, dijo que “no nos basta”, y añadió que “acá hay que buscar la responsabiidad política hasta el final”

“Sabemos que este Gobierno, una vez que saca a sus ministros de Estado, los pone de asesores, y no de cualquier tipo de asesor, en el segundo piso, o incluso le ofrece puestos diplomáticos. Así que, por un tema de convicción política y también de resguardo a las víctimas, nosotros y nosotras vamos a perseverar”, recalcó.

Entre otras reacciones, la presidenta y diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, sostuvo que “un error como este no puede ser aceptado ni avalado por el Congreso Naciona” y tras ello “creemos que el ministro tiene que salir de su cargo y las responsabilidades políticas se tienen que asumir”.