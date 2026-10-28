Oposición en Bolivia pide investigar supuestos audios que vinculan a Cerimedo con el Gobierno

(EFE) – La Alianza Libre, la principal fuerza opositora con representación en el Parlamento de Bolivia, exigió este miércoles a la Fiscalía que investigue la “autenticidad” de una serie de audios difundidos en los últimos meses que supuestamente vinculan al consultor político argentino Fernando Cerimedo con el Gobierno de Rodrigo Paz.

La diputada Lissa Claros, jefa de la bancada de Libre en la Cámara baja, demandó que “de manera inmediata se pueda conformar una comisión de fiscales” y se inicien los procesos correspondientes para verificar la “autenticidad” de estos audios mediante “pericias”.

“No puede ser que salgan cada día audios y el Ministerio Público no se pronuncia hasta el día de hoy. ¿Qué quieren, que este caso de Cerimedo quede en la impunidad? Bolivia necesita saber cuál era el rol del señor Cerimedo (…) ¿Él era el que manejaba el Estado en la sombra, o no?”, cuestionó.

Claros cuya alianza es liderada por el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), remarcó que la Fiscalía debe actuar “con total imparcialidad” y “debe investigar absolutamente a todos, así sea a la esposa del presidente”.

La diputada aludió de esa forma a uno de los audios, en el que supuestamente Cerimedo conversa con la primera dama boliviana, María Elena Urquidi, sobre asuntos del Gobierno, aunque su autenticidad no ha sido verificada mediante análisis especializados.

Cerimedo está encarcelado preventivamente en Bolivia desde agosto, tras un ataque armado perpetrado por desconocidos contra su expareja, la consultora política Nadia Beller.

Por este caso, el argentino está acusado de tentativa de feminicidio, como supuesto autor intelectual del ataque, y también afronta otros procesos por supuesta violencia familiar y doméstica contra Beller y por presunto enriquecimiento ilícito.

Estos casos pusieron en la mira la relación de Cerimedo con Rodrigo Paz, por una supuesta influencia que el argentino ejerció en el Gobierno, según aseguran sus detractores.

Desde la detención de Cerimedo han sido difundidos una decena de audios de supuestas conversaciones entre el argentino y miembros del Gobierno de Paz.

Algunas de estas grabaciones fueron difundidas por Beller, otras por el vicepresidente del país, Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno, y también por medios locales.

Tras un evento en el norte amazónico de La Paz, el presidente Paz ratificó este miércoles que la Justicia debe encargarse de investigar la autenticidad de los audios.

Paz mencionó que durante la reciente campaña electoral en Brasil “aparecieron audios de todo el mundo” y que con la “inteligencia artificial (…) ya uno no sabe” si son auténticos o no, por lo que insistió en que el asunto sea investigado en instancias judiciales.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario. EFE