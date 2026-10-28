Senapred mantiene Alerta Roja para 10 comunas de la Región Metropolitana por riesgo de remoción en masa

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene vigente una Alerta Roja para diez comunas de la Región Metropolitana, debido al riesgo de remoción en masa.

De acuerdo con el informe de la entidad, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mediante su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es moderada en precordillera y cordillera y baja en cordillera de la costa y valle.

Con esta Alerta Roja, se mantendrán movilizados todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.

¿Cuáles son las comunas?

Senapred estableció la alerta roja para las siguientes comunas:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

Además, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente un aviso por probable tormentas eléctricas para la cordillera de la Región Metropolitana desde la tarde del miércoles 28 hasta la noche del jueves 29 de octubre.