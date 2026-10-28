Jorge Alessandri (UDI) llama a repensar acusación constitucional contra ministro Rabat: “Hay que pensar si esto ayuda en algo a las víctimas”

En medio del anuncio de la oposición de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, llamó a evaluar la pertinencia de la medida.

Alessandri llamó a evaluar el impulso del libelo acusatorio, asegurando que los esfuerzos del Congreso deberían concretarse en las modificaciones legislativas que permitan corregir los problemas normativos y judiciales que dieron origen a esta polémica.

“La acusación constitucional es la más dura de las herramientas. Evidentemente, yo llamaría al Parlamento a pensar si esto ayuda en algo a las víctimas. Si no, sería mejor concentrarnos en las urgencias legislativas para eliminar este vacío o error legislativo”, dijo.

Además, el presidente de la Cámara Baja argumentó que la eventual presentación de la acusación constitucional coincidiría con la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, lo que obligaría a reorganizar el trabajo legislativo durante el siguiente mes.

“Evidentemente, pueden hacerlo, a pesar de que es un mes que se dedica al presupuesto. Habrá que hacer espacio para además constituir una comisión que revise esta acusación constitucional. Y en el mes de noviembre estaremos votando presupuesto y acusación constitucional”, comentó.

Cabe recordar que este miércoles los partidos de oposición anunciaron la presentación de una acusación constitucional contra el ministro Rabat.