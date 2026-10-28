Vecinos de Conchalí denuncian que plaza está electrificada: Perro habría muerto por una descarga

Esta jornada, vecinos de Conchalí denunciaron que una plaza del sector se encontraría electrificada debido a un poste de alumbrado público en mal estado. Según comentaron, la situación habría provocado la muerte de un perro que recibió una descarga eléctrica mientras orinaba en el lugar.

En conversación con Chilevisión, los residentes donde se ubica el espacio explicaron la problemática, en la que resaltaron que otros animales también habrían recibido descargas eléctricas.

Según comentaron, un poste en mal estado electrizó todo el espacio público, y sus efectos empiezan a sentirse durante la tarde-noche cuando se enciende la luminaria.

“Esto nosotros lo estamos denunciando en el municipio hace años. Y ahora último, hace dos meses, que ocurrió esto con un perrito de una vecina, que sale en las noches a pasearlo”, dijo una residente acerca de la muerte de la mascota en la zona.

A modo de prevención, los residentes optaron por poner huinchas de seguridad para evitar el tránsito de las personas y el uso de las máquinas.

En esa línea, apuntaron contra las autoridades correspondientes, señalando que “les hemos dicho que nos vengan a visitar en terreno, y nos dan la respuesta de que nosotros tenemos que pagar un eléctrico en la noche, porque ellos tienen horario de oficina en el trabajo“.

La mayor preocupación es por los menores que viven en la zona, que además, la plaza se encuentra a pocos minutos de un jardín infantil.