¿Regresan las bolsas plásticas? Ministerio del Medio Ambiente explica el nuevo proyecto

Esta jornada, el Ministerio de Medio Ambiente salió a descartar que una ley —actualmente en tramitación en el Congreso— ponga de vuelta la venta de bolsas plásticas desechables de un solo uso en los supermercados.

Concretamente, se trata de un proyecto (N.º 17088-12) ingresado en septiembre de 2024 en el Senado y que el 6 de octubre de este año fue despachado de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados para avanzar en su discusión parlamentaria.

La propuesta busca concretar en algunas definiciones sobre lo que se considera una bolsa plástica o reutilizable, también de elevar las exigencias en durabilidad y número de usos, junto a su certificado y rotulado.

El proyecto permite la venta de bolsas plásticas reutilizables en el comercio —excepto en ferias libres—, las que deberán ser en su totalidad de plástico recolectado y reciclado en Chile.

La respuesta del ministerio

La titular de Medio Ambiente, Francisca Toledo, subrayó que “las bolsas plásticas desechables no van a volver a las cajas de los supermercados. La prohibición se mantiene plenamente vigente y no estamos dispuestos a dar un paso atrás en un avance ambiental tan importante para Chile”.

Además, respecto a la venta de bolsas reutilizables, la secretaria de Estado señaló que “el desafío no es solamente evitar que ingresen nuevos plásticos al mercado, sino también hacernos cargo de aquellos que ya están circulando”.

“Queremos aumentar su recuperación y reciclaje que solo llega al 2,8% de valorización, exigir que las bolsas reutilizables realmente cumplan esa función y entregar información clara a los consumidores. Esta actualización representa una mejora ambiental respecto de la legislación actual”, finalizó.