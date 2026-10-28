Biministro Daniel Mas por situación de Rabat: “Espero que se resuelva de buena forma lo antes posible”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó la situación del empleo, las proyecciones de crecimiento y las críticas a la estrategia económica del Gobierno, además de la situación del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En medio de la polémica por la aprobación de 56 decretos que aceptaban la reducción de penas a condenados por agresiones sexuales contra menores de edad, y ante los llamados a la renuncia de Rabat y la acusación constitucional en su contra, Mas señaló que espera que la situación se resuelva pronto.

“Es un tema muy relevante que va teniendo su derrotero; esperemos que se resuelva de buena forma lo antes posible. Yo estoy en lo económico, quiero salirme de lo político, quiero estar ojalá un poquito más arriba; lo mío es generar confianzas y las confianzas las hacemos con hechos reales”, afirmó en conversación con CNN Prime.

Consultado por la posibilidad de que se mezcle la discusión política con la tramitación del presupuesto, sostuvo que “con una emergencia laboral yo haría un llamado a la unión, de que ese sea el objetivo; tratemos de llegar con soluciones a ese casi millón de chilenos que buscan trabajo y no lo encuentran, y dejemos los temas políticos para otro momento”.

“Hoy día, la verdad, necesitamos a todos trabajando en forma unida; hoy día la aprobación del (nuevo régimen de) amparo minero fue bastante transversal. Cuando hay un proyecto que se entiende que va en beneficio de muchos chilenos, el mundo político se cuadra y yo vería lo mismo respecto a los temas de empleo”, continuó.

Empleo: “Es la emergencia que hoy día más nos preocupa como país”

Respecto de la situación laboral, el secretario de Estado defendió las medidas impulsadas por el Ejecutivo y reconoció que la creación de puestos de trabajo requiere tiempo. “Después de 12 años que el país no creció, o creció prácticamente al 2%, que era no crecer, la verdad es que echar a andar una economía cuesta tiempo”, señaló.

En esa línea, destacó los programas de empleo e iniciativas de inversión pública. Según explicó, el Gobierno se propuso generar entre 100 mil y 150 mil puestos de trabajo, mientras que el sector privado también ha comprometido medidas: “la verdad es que debiéramos hacer una causa por el empleo porque es la emergencia que hoy más nos preocupa como país”.

Mas también sostuvo que el próximo año podría registrar una recuperación económica relevante. “Sí vemos con claridad que el próximo año, por todos los índices que seguimos, viene una recuperación relevante de la economía, no solo por lo que está haciendo el gobierno, sino por lo que están haciendo los privados”, indicó al respecto.

Por otra parte, sobre las críticas al ajuste fiscal y sus eventuales efectos sobre la actividad económica, defendió la decisión del Ejecutivo y aseguró que permitirá alcanzar las tasas de crecimiento: “El ajuste fiscal había que hacerlo sí o sí. Podremos discutir si hay que hacerlo más rápido o más despacio, pero estamos convencidos de que la forma en que lo hemos hecho es la adecuada y es la que nos permitirá desde el próximo año estar creciendo a las tasas que estamos estimando”.

Codelco y polémica por pérdida del Fondo E

En materia minera, el secretario de Estado se refirió a las dudas sobre las cifras de producción de Codelco y aseguró que el Gobierno espera que las investigaciones permitan aclarar lo ocurrido. “Y también, lo dije desde el primer momento, acá caiga quien caiga (…). Si hay errores, mal uso de información o engaños, esto tendrá que ir a la justicia y caiga quien caiga”, agregó.

Por otra parte, ante la controversia por los fondos de pensiones, Mas reiteró la importancia de resguardar los recursos y recalcó que “esto se está investigando, toda la institucionalidad está funcionando y esperemos que lleguemos a puerto y, si efectivamente hay mal manejo o se descubre que hay alguna ley que no se cumplió, bueno, tendrá que operar la justicia“.

Consultado sobre las eventuales compensaciones si se acreditaran incumplimientos por parte de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), explicó que “es la Superintendencia (de Pensiones) la que tiene que decretar cómo son las compensaciones, pero nosotros estamos por proteger el ahorro de los chilenos y vamos a impulsar que así sea”, sostuvo.

Finalmente, sobre la posibilidad de promover cambios legales si las herramientas actuales no permitieran una reparación adecuada, Mas planteó que esperaría a que concluyera la investigación: “Yo esperaría que terminara el proceso y, aprendiendo de qué es lo que pasó, tomar las decisiones nuevamente en la protección del ahorro de los chilenos”.