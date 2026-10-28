“No siempre se tiene que hacer valer la responsabilidad política”: Partido Republicano blinda a Rabat en medio de polémica por rebaja de condenas a delitos sexuales contra menores

El Partido Republicano salió a respaldar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la polémica que lo ha rodeado por la rebaja de penas a quienes cometieron delitos sexuales contra menores, entre ellos condenados en Punta Peuco.

En entrevista con el podcast Cómo te lo Explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, el secretario general de la tienda, Vicente Bruna restó relevancia a la búsqueda de responsabilidades políticas y apuntó a la “búsqueda de soluciones”.

“Es que no siempre se tiene que hacer valer la responsabilidad política, muchas veces, la oposición, por supuesto, que siempre lo va a pedir. Y está bien que lo pida, es su rol. Pero también el gobierno tiene la posibilidad, la facultad de no ejercer la responsabilidad política. De avanzar o no avanzar en entregar soluciones”, indicó.

“Yo creo que es un problema grave, pero lo que yo creo que es más importante es ver, encontrar una solución al problema (…) La responsabilidad política, yo creo que está bajo la responsabilidad real de entregar soluciones”, añadió.