ISP reduce en 83% los tiempos de aprobación de medicamentos contra el cáncer y otras enfermedades

El Instituto de Salud Pública (ISP) logró una disminución del 83,8% en los plazos de aprobación para medicamentos contra el cáncer y otro tipo de patologías.

La estrategia fue implementada por el Departamento Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed) mediante el uso de confianza regulatoria o reliance.

El jefe de la sección de Registro de Productos Biológicos, José Crisóstomo, sostuvo que “la experiencia analizada muestra una reducción sustantiva en los tiempos de respuesta asociados al registro de productos biológicos“.

Antes, el trámite convencional podría tardar en promedio 829 días. Tras el proyecto piloto que bajó esta cifra a 277 días, el procedimiento actual alcanzó una media de 134 días.

“Frente a un tiempo de referencia de 829 días (…), este nuevo mecanismo permitió que hoy pudiéramos aprobar un medicamento en 134 días“, añadió Crisóstomo.

Cerca del 80% de las terapias autorizadas bajo este esquema corresponden a patologías oncológicas, por lo cual se priorizaron fármacos para el cáncer de mama triple negativo y de ovario en sintonía con Alerta Oncológica del Ministerio de Salud.

“Nuestro objetivo principal es la salud pública del país, colaborando a que los pacientes puedan tener un acceso oportuno a los tratamientos“, agregó Crisóstomo.

Para validar los registros, el ISP utilizó las evaluaciones de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) como autoridad sanitaria de referencia, y proyecta sumar otros organismos internacionales para profundizar la cooperación regional.