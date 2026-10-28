Cámara aprueba resolución que pide al Gobierno revisar decretos de rebaja de condenas por delitos sexuales desde 2022

Esta jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una solicitud de resolución presentada por la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) que pide al Gobierno acelerar la tramitación de medidas sobre reducción de condenas, participación de las víctimas y ejecución penal.

La propuesta fue aprobada por 80 votos a favor, 1 en contra y 38 abstenciones.

El texto solicita disponer las urgencias y gestiones necesarias para despachar a la brevedad la iniciativa legal destinada a prohibir la rebaja de penas a condenados por delitos violentos e incorporar a las víctimas en el proceso de concesión del beneficio. Además, pide al Presidente de la República enviar un proyecto para establecer definitivamente tribunales de ejecución de penas en Chile.

La resolución también solicita revisar y revocar, en los casos que corresponda, los decretos que concedieron beneficios de reducción de condena a personas condenadas por delitos sexuales desde 2022, y que se adopten las medidas pertinentes respecto de quienes deban volver a cumplir sus penas privativas de libertad.

El documento plantea que la aplicación de la Ley N.º 21.421 (que excluyó de estos beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores de edad) ha dado lugar a interpretaciones judiciales divergentes sobre su alcance temporal. Esa controversia, sostiene, ha generado incertidumbre jurídica y preocupación en las víctimas y sus familias.

La solicitud identifica 56 decretos que, según sus fundamentos, deben ser examinados caso a caso por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La revisión deberá considerar, entre otros aspectos, si el beneficio se concedió en cumplimiento de una sentencia firme, si hubo una decisión administrativa y si corresponde aplicar la excepción prevista en el artículo 73 del Código Penal.

Cabe destacar que la propuesta fue presentada por los diputados Diego Schalper, Luis Pardo, Carlos Chandía, Claudia Mora, Ximena Ossandón, Jorge Guzmán, Francisco Orrego y Juan Carlos Beltrán.