¿Qué causó el choque de dos trenes en España? Esto es lo que sabemos hasta ahora

Una falla informática

Puente dijo que alrededor de las 8:30 de la mañana el sistema de seguridad ferroviaria LZB de la estación de Urda tuvo una falla informática, por lo que dejó de operar en un tramo de unos 63 kilómetros. Además, expuso el funcionario, esto hizo que los trenes que se encontraban en esa zona, alrededor de seis, se detuvieran de forma automática.

Después, el centro de control del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), una institución gubernamental que pertenece al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, entró al mando. El centro de control se comunicó con los trenes que estaban detenidos y, aproximadamente a las 8:36 de la mañana, indicó al tren de Alta Velocidad Española (AVE) de la empresa Renfe que reanudara su marcha con normalidad.

Puente dijo que esa indicación se dio a pesar de que, según la reglamentación, el tren no podía retomar su camino porque la vía estaba ocupada.

“A pesar de eso, se ordena o se autoriza al tren AVE siniestrado que reanude la marcha a las 8:36, aproximadamente”, relató el funcionario.

“Entre las 8:36 y las 8:53, que es el momento aproximado del impacto, el tren recorre un lapso de 25 kilómetros, con el tren Iryo detenido, alcanzando una velocidad que ahora mismo desconocemos, pero que en ese tramo puede llegar a ser hasta de 200 kilómetros por hora, y tarda 15 minutos o 17 minutos aproximadamente y acaba impactando con el tren Iryo que estaba detenido en ese momento en la estación, con el resultado que ustedes conocen de gravísimos daños, personas fallecidas y heridos”, detalló.

Una decisión en circunstancias “inexplicables”

La entrada en operación del centro de control del Adif es una medida prevista para cuando hay alguna falla informática en el sistema de seguridad ferroviaria LZB, expuso Puente, quien aseguró que este tipo de situaciones no son comunes pero llegan a ocurrir.

Ahora, agregó, las autoridades están investigando por qué el centro de control tomó las decisiones que tomó.

“La decisión de retomar la circulación no habiéndose restablecido ese sistema es una decisión que corresponde al centro de control, y es el centro de control, a través de sus operarios, el que toma la decisión de reanudar la marcha, como digo, en unas circunstancias desde nuestro punto de vista inexplicables”, dijo.

De acuerdo con el funcionario, si se indica que un tren reanude el trayecto, se debe ordenar que lo haga con “marcha a la vista”, es decir, que lo haga con una velocidad baja, de unos 40 kilómetros por hora, de manera que el maquinista pueda frenar si encuentra algo en la vía.

Las investigaciones en proceso

Puente dijo que hasta ahora no ha hablado con el operador que ordenó que el tren de Renfe reanudara su marcha. El funcionario agregó que el operador, cuya identidad no reveló, es parte de las investigaciones sobre lo sucedido.

“Nosotros no hemos hablado con él. En esto, entiendan la gravedad de los hechos y las circunstancias que concurren y las responsabilidades que esto puede conllevar y, por tanto, nosotros no, yo personalmente, y creo que el resto del centro, no ha hablado con esta persona. Esta persona está, obviamente, sometida a lo que la investigación determine”, expuso.

“Yo no he atribuido responsabilidades de momento a nadie, eso es la investigación la que tendrá que hacerlo”, insistió.

Puente también dijo que el sistema ferroviario de España “es fiable y es seguro”, aunque reconoció que tiene limitaciones “que abarcan los límites del propio material, tanto rodante como de la infraestructura, y los límites de la actuación humana”.

CNN contactó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para preguntar cuándo se informarán avances en las investigaciones y está en espera de respuesta.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo en X que el país está de luto y que las autoridades trabajan para esclarecer los sucedido.

“Si ha habido negligencias o fallos, se sabrá. Y se actuará con contundencia. Reconstruiremos la confianza en nuestro sistema de alta velocidad”, señaló.